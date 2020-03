Europees Parlement blijft in Brussel wegens coronadreiging

Verschillende Europese parlementsleden grijpen deze kans om een #singleseat te vragen. Het Europees Parlement komt één week per maand samen in Straatsburg. De andere weken werken de parlementsleden in Brussel. Ze vragen om enkel in Brussel samen te komen. De maandelijkse verhuis naar Straatsburg mag van hen afgeschaft worden. Een Frans parlementslid antwoordt echter verontwaardigd: "belachelijk, schandelijk, onverantwoordelijk". Brussel is volgens hem even blootgesteld aan het coronavirus als Straatsburg.