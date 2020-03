Hoe we 100 jaar geleden de Westhoek weer opbouwden na de Eerste Wereldoorlog

De tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum loopt nog tot half november, maar het is lang niet de enige plaats in West-Vlaanderen waar de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog aandacht krijgt. In Ieper komt er ook nog een expo in het Yper Museum, maar ook in Zonnebeke, Heuvelland, Koekelare, Diksmuide, Mesen, Veurne, Langemark-Poelkapelle, Poperinge en Reningelst zijn er tentoonstellingen die elk hun specifiek aspect van de wederopbouw belichten. Daarnaast zijn er ook nog speciale toeristische routes en evenementen. Gedetailleerde informatie over Feniks 2020 vindt u hier.