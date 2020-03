Gemeente Mol gaat sportterreinen controleren op asbest onder de grond

Meer dan 50 jaar geleden, voor de velden aangekocht werden door de gemeente om te gebruiken als sportterreinen, werd er asbest en huishoudelijk afval gestort. Daarom wil de gemeente Mol nu onderzoeken of de bodem niet vervuild is.

"In het tussenseizoen, als de sportclubs stilliggen, gaan we op verschillende plaatsen sleuven graven", legt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) uit. "Zo kunnen we zien of er vervuiling is en hoe diep die dan zit. Daarna zal bekeken worden of de terreinen eventueel opgehoogd moeten worden, zodat de vervuiling diep genoeg zit, of dat we stukken moeten afgraven."