Gemeente Zelzate zoekt belangrijke vrouwen voor haar straatnamen

Madeleine Kintziger was een verzetsheldin die lang in Zelzate woonde. Kintziger werd verklikt en belandde in 1943 in een concentratiekamp. Toen ze bevrijd werd, woog ze nog amper 25 kilogram. Maar het moet een bijzonder sterke vrouw geweest zijn, want ze werd nog diep in de negentig. Ze overleed in Zelzate.

De tweede vrouw die een straatnaam krijgt is Rita Gorr, geboren als Marguerite Philomène Geirnaert. Zij was een bekende operazangeres met een bijzonder lange carrière. Ze debuteerde in 1949 en haar laatste rol zong ze in 2007 in de Vlaamse Opera in Gent. Ze was toen al 81. In 2012 overleed de zangeres in Spanje.

Maar het gemeentebestuur van Zelzate is op zoek naar nog meer straffe vrouwen met Zelzaatse roots.