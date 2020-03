Gene Bervoets na ongeval terug op de planken 

"Vanaf het moment dat ik kan koken en kan bezig zijn met gastronomie is dat voor mij echt een vorm van therapie", zegt Bervoets. De kooktherapie heeft zijn effect gehad want Bervoets is helemaal hersteld en terug actief als acteur. Hij is de komende maanden op de planken te zien met het liedjesprogramma 'Boules de Berlin' en in de herneming van de voorstelling 'JR'. Volgende maand worden ook de opnames van Beau Séjour hernomen.