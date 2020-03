"Kinderopvang is niet evident" en "medestudenten vertrekken": Vlamingen getuigen over gesloten scholen in Italië

Isabelle is moeder van twee. "Mijn dochter zit in de derde kleuterklas, en ze reageerde heel droevig, want ze zou veel liever spelen op school dan thuis zitten. Mijn zoon zit al in het vierde leerjaar en was eerst blij met wat extra vakantie. Maar ze beginnen zich nu allebei te vervelen. Alle sportactiviteiten zijn afgelast, dus de dagen duren lang. We kunnen niet in groep afspreken, want dat wordt ons sterk afgeraden."

"Het is voor veel ouders niet gemakkelijk om opvang te vinden. Ik heb voorgesteld aan enkele vrienden om te babysitten. Maar omdat de overheid ons afraadt om in grote groepen samen te komen, kan ik één of twee kinderen extra erbij nemen, maar meer niet. Je kan niet altijd op de grootouders rekenen omdat mensen van boven de 70 een kwetsbare groep vormen."