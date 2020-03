Vervroegde sluiting dreigt voor kernreactoren Doel 1 en 2

Uitbater Engie Electrabel neemt neutraal "akte van het arrest", wijst erop dat het bedrijf al 700 miljoen geïnvesteerd heeft om Doel 1 en 2 langer te laten draaien en zegt dat het aan de minister van Energie is om de situatie te regulariseren.

Die minister - Marie-Christine Marghem (MR) - reageert gek genoeg tevreden op de uitspraak van het Hof. In een reactie aan VRT NWS laat ze weten dat het Hof de overheid nu 34 maanden extra tijd geeft om de nodige onderzoeken uit te voeren.

Marghem ziet in het arrest ook een bevestiging in dat de verlenging van de levensduur van de centrales nodig is voor de stroomvoorziening in ons land. Ze interpreteert het arrest als een overwinning, omdat de reactoren intussen in werking konden blijven, waardoor België niet zonder stroom is gevallen en de stroomprijs niet sterk gestegen is.