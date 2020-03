Parochianen Zemst denken mee over herbestemming van zes kerken: "Je kan hier moeilijk een wafelenbak houden"

In de gemeente Zemst staan er zes kerken en die worden nauwelijks nog gebruikt. En dus is het niet ongewoon dat de gemeente nu op zoek gaat naar een nieuwe bestemming voor deze kerken. De parochianen mochten mee brainstormen. Ze kwamen woensdagavond voor de eerste keer bij elkaar in de kerk van Elewijt om na te denken over die nieuwe bestemmingen. "Ik vind wel dat een kerk zijn plaats moet houden in het dorp, maar die mag best een andere bestemming krijgen. Ze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor cultuur of muziek."

Iemand anders vond dan weer de sfeer die in een kerk hangt belangrijk: "Die sfeer is heel belangrijk voor een dorpsgemeenschap, en dat kunnen weerzetten in een gebouw met een betere en een andere uitbreiding, zou als gemeenschap onze droom zijn."