Homo erectus was seksueel dimorf en gebruikte verschillende types werktuigen

De gedeeltelijke BSN12-schedel is robuust en groot, terwijl de DAN5-schedel kleiner en fijner gebouwd is, wat doet veronderstellen dat Homo erectus waarschijnlijk een seksueel dimorfe - tweevormige - soort was, met kleinere, lichtere vrouwen en zwaardere, grotere mannen, zoals de moderne mens.

Opvallend is dat de DAN5-schedel het kleinste endocraniaal volume - de plaats in de schedel - heeft dat ooit is gevonden in Afrika, zo'n 590 kubieke centimeter. Waarschijnlijk behoorde de schedel toe aan een vrouw.

De kleinste Homo erectus schedel in Afrika, en de verschillende stenen werktuigen die in Gona gevonden werden, tonen dat onze menselijke voorouders meer gevarieerd waren, zowel fysiek als op het gebied van cultuur en gedrag, zo zeggen de onderzoekers.

De fysieke verscheidenheid wordt weerspiegeld door de technieken om stenen te bewerken die blijken uit de artefacten die bij de twee schedels gevonden zijn. In plaats van enkel de verwachte grote vuistbijlen te vinden, werktuigen die kenmerkend zijn voor Homo erectus, vond het Gona-team zowel goed gemaakte vuistbijlen als veel minder complexe Oldowan werktuigen en steenkernen.

De werktuigmakers in de beide sites leefden in de dichte nabijheid van oude rivieren, in een omgeving van beboste oevers die grensden aan open gebieden. Voor de stenen werktuigen gebruikte Homo erectus op de beide sites keien die plaatselijk voorhanden waren en die uit de rivierbeddingen kwamen.

De lage waarde voor de stabiele 13C-isotoop van koolstof in de DAN5-schedel komt volgens de onderzoekers overeen met een dieet dat gedomineerd werd door zogenoemde C3-planten, -bomen en -struiken, en/of -dieren die zich voeden met voedsel van bomen of struiken - of, anderzijds, een breed spectrum omnivoor - alleseter- dieet.

Op de BSN12-site werden grote aantallen dierlijke fossielen gevonden, maar er werden geen beenderen gevonden waar in gesneden was of waarop met een hamersteen geklopt was.

Op de DAN5-site werd een teenbeentje van een olifant gevonden dat sporen vertoonde van insnijdingen met een stenen werktuig en een klein been van een antilope waarop gehamerd was. Dat wijst erop dat Homo erectus zowel grote als kleine dieren slachtte, maar het is niet duidelijk of ze jaagden op hun prooien of dat ze aaseters waren.