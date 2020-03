Krijgt u hulp aan huis? Grote kans dat er voortaan iemand van i-mens over de vloer komt

Wie voordien hulp aan huis kreeg van Solidariteit voor het Gezin of Thuishulp, zal voortaan een medewerker van i-mens over de vloer krijgen. Maar geen nood: dat zal (voorlopig) nog altijd dezelfde huishoudhulp, zorgkundige of poetshulp zijn. Alleen de organisatie waar deze mensen voor werken, verandert vandaag van naam. Het liberale Solidariteit voor het Gezin en het socialistische Thuishulp fuseren namelijk tot één grote zorgorganisatie die 12.000 werknemers telt.