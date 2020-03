Oud-VN-baas en Peruaans diplomaat Javier Pérez de Cuéllar (100) is overleden

Het lichaam van de voormalige diplomaat wordt morgen opgebaard in het Torre Tagle Palace, het hoofdkwartier van het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, voordat hij wordt begraven op de Presbitero Maestro-begraafplaats in Lima.



Pérez de Cuéllar werd in 1920 geboren in Lima en was de vijfde secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij volgde de Oostenrijker Kurt Waldheim op. Pérez de Cuéllar kreeg op zijn 100e verjaardag op 19 januari nog de beste wensen van de huidige secretaris-generaal António Guterres.



"Het is met grote trots en vreugde dat ik hem mijn beste wensen stuur ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag. Ik heb vaak nagedacht over zijn voorbeeld en zijn ervaring om mij te inspireren en te begeleiden", tweette Guterres. "Zijn leven omvat niet alleen een eeuw, maar ook de hele geschiedenis van de Verenigde Naties", voegde hij eraan toe.