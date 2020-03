Kris Martin in S.M.A.K. : slim, leuk, kritisch en idioot, het Lam Gods van onze tijd 

Uit de sloop van een KBC-kantoorgebouw redde Martin een oude brandkast. Die was zichtbaar ooit het slachtoffer van een poging tot kraak. Per kluis heeft de kast drie draaiknoppen met het hele alfabet er op om de code te vormen om het deurtje te openen. Met de knoppen heeft Martin een zin van Oscar Wilde gevormd: "But strange that I was not told that the brain can hold in a tiny ivory cell God's heaven and hell". Alleen het deurtje "God" staat open.