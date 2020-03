Zottegem wil museum over Panamarenko: “Het zou een grote culturele en toeristische troef zijn”

Panamarenko is vooral bekend voor zijn schaalmodellen van allerhande imaginaire voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen. De werken van Panamarenko zijn volgens De Loor even geniaal als complex. “Het is onze plicht om de werken van Panamarenko te conserveren en goed te bewaren voor de volgende generaties”. De kunstenaar zou in februari zijn 80e verjaardag vieren, maar overleed eind 2019.