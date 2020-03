Luxewagens in beslag genomen na gevaarlijke situatie op Antwerpse Ring

Twee luxewagens werden door de Antwerpse politie in beslag genomen na een gevaarlijke situatie op de Antwerpse Ring. De bestuurders toeterden en gaven luidruchtig gas in het centrum van Antwerpen. Eens op de Antwerpse Ring reden ze maximaal 40 kilometer per uur ondanks het vlotte verkeer.

Wanneer de politie de bestuurders stopten, bleken de huurdocumenten van de auto niet in orde te zijn. De wagens werden in beslag genomen, maar dat was niet naar de zin van de chauffeurs. Het kwam tot wat geduw en getrek met de agenten en dat allemaal op de pechstrook van de Antwerpse Ring.

De bestuurders, twee mannen van 21 en 19 jaar, bleken na verder onderzoek al bekend voor verschillende zware overtredingen. Ze werden uiteindelijk aangehouden voor ordeverstoring, weerspannigheid, bedreiging en smaad.