Jeangu Macrooy voor Nederland op Songfestival met gospelballade "Grow": "Wederom geen behaagzieke inzending"

Door het vroegtijdig uitlekken kon de AVROTROS niet anders dan bevestigen. In "De wereld draait door" vertelde zanger Macrooy dat hij blij is dat hij zijn deelname niet langer geheim hoeft te houden. "Het nummer bestaat uit twee delen: het eerste gaat over volwassen worden en erachter komen dat het geen duidelijk uitgestippelde weg is naar geluk. Daar was ik verdrietig en gefrustreerd over. Het tweede deel is over aanvaarden dat het allemaal hoogtes en laagtes zijn. Als je door zo'n periode gaat, leer en groei je", aldus Macrooy.