Meer gevallen van phishing , maar (beetje) minder buit

Maar de strijd is zeker nog niet gestreden, zegt Febelfin. We laten ons nog te makkelijk in de luren leggen door cybercriminelen, al gaat het dan om kleinere bedragen. Vaak zijn hun websites, mails, sms’en en WhatsAppberichten ook zeer goed nagemaakt.

Er is nochtans een eenvoudige manier om fraude via internetbankieren te voorkomen: banken of andere bedrijven vragen nooit je codes voor internetbankieren via een link, niet via mail, Facebook Messenger, sms, WhatsApp of wat voor kanaal dan ook. Je hoeft die codes dus ook nooit te geven.