Journaliste Mieke Strynckx vanop Griekse eiland Lesbos, dat kreunt onder migratiedruk: "Opgestapelde stress barst los"

"Het feit dat de situatie blijft etteren, dat er geen schot in de zaak komt, dat geeft een soort van opgestapelde stress die is losgebarsten. Er was al veel protest van de bevolking tegen de nieuwe regering die heeft beslist nieuwe gesloten centra te bouwen. De mensen hier vrezen dat dat geen oplossing is. Dat er dus nog véél meer migranten en vluchtelingen zullen komen vast te zitten. Er is weinig vertrouwen", duidt Strynckx.



"Een oplossing die nu bijvoorbeeld wordt voorgesteld is om iedereen die na 1 maart binnenkwam op de Griekse eilanden door te sturen naar een gesloten terugkeercentrum in het noorden van Griekenland. Maar dat centrum moet nog gebouwd worden."