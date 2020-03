Moeder klaagt "vreemde behandeling voor Corona-symptomen" in Brussels Sint-Jan ziekenhuis aan

De jonge vrouw is niet besmet met het coronavirus. Volgens het ziekenhuis hebben ze de situatie aangepakt volgens de procedure die wordt opgelegd door de overheid. Sofie haar temperatuur werd genomen en die bedroeg 36,2 graden celsius. "Pas als je koorts hebt in combinatie met één of meer andere symptomen zoals niezen, hoesten of als je bijvoorbeeld in een risicogebied bent geweest, dan ben je mogelijk besmet met het COVID-19 virus," klinkt het. Pas dan wordt een patiënt onderzocht op een eventuele besmetting. Testen of je het coronavirus hebt, gebeurt trouwens niet via een bloedstaal maar met een uitstrijkje van de neus.

"Als ze ons meteen hadden gezegd dat er geen gevaar was, dan was er geen enkel probleem geweest. Het ziekenhuis had ons veel ongerustheid kunnen besparen. Ik ben vooral blij dat Sofie gewoon een bronchitis heeft, maar ik wil dat andere mensen weten dat ze zich niet meteen zorgen hoeven te maken. Ook al geeft het ziekenhuis je te weinig informatie", aldus Anouck.