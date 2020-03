Na ontdekking dat vetplant van plastic is: "En dan te weten dat ik er groene vingers door gekregen heb"

Twee jaar lang had Caelie Wilkes, wonend in de Amerikaanse staat Californië, liefdevol gezorgd voor een vetplantje dat ze cadeau gekregen had, nadat haar vorige vetplant 'gestorven' was. Tot ze vorige week besliste om de plant te verpotten en pas toen merkte dat haar vetplant van plastic was. Helemaal nep dus, terwijl de 24-jarige vrouw nochtans zo trots was dat ze de plant zolang de juiste zorgen gegeven had, inclusief "volle structuur en prachtige kleur". Ze vond haar ontdekking zo hilarisch dat ze het verhaal op Facebook deelde, met als conclusie: "Het voelt alsof ik 2 jaar lang in een leugen geleefd heb." Haar verhaal is intussen wereldnieuws geworden.