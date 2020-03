Natuurfotograaf Marcel Bex stopt: "Door rugpijn geraak ik niet meer op de mooiste plekjes"

In het archief van Marcel zitten meer dan 15.000 natuurfoto's. Die heeft hij nu aan Natuurpunt Limburg en het Provinciaal Natuurcentrum geschonken. "Ik was bang dat de foto's verloren zouden gaan als ik er niet meer ben", zegt hij. "Nu leef ik nog een beetje door. Want als zij voor hun ledenblad een bepaalde foto nodig hebben in de toekomst, kunnen ze die misschien nog wel tussen mijn foto's vinden."

De natuurfoto's van Marcel vind je ook op zijn blog.