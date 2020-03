Gentse neuzenverkoper komt met twee neuzen in Zweeds neuzenmuseum: zijn échte neus én zijn cuberdon

“Enkele maanden geleden kreeg ik bezoek van de Zweedse neuzenacademie”, vertelt Demeestere. “Zij vroegen me of mijn neus in hun museum mocht hangen. Het is de eerste keer dat ze buiten Zweden op zoek gingen naar een neus. Het is dus een hele eer.” 17 maart komt er iemand van het museum naar Gent om een afdruk te nemen van de neus van Carl Demeestere. “Er zal ook een cuberdon in gips gegoten worden, want die mag natuurlijk ook niet ontbreken”, lacht hij.

