27 nieuwe corona-patiënten in ons land, vanavond komen Belgen naar huis die in quarantaine zaten op Tenerife

Momenteel zijn er 50 bevestigde Belgische corona-patiënten, dat zijn er 27 meer dan gisteren. Daarvan zijn er 16 nieuwe patiënten in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië. De meesten zijn net terug van vakantie in Italië en vertonen milde symptomen. Van de 50 mensen die tot nog toe besmet zijn geraakt, verblijven er nu 48 in thuisisolatie. 1 man verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel omdat hij eerder al hartklachten en ademhalingsproblemen had. De overblijvende patiënt is intussen al genezen.