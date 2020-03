Twee dagen na "Super Tuesday" stopt ook Elizabeth Warren haar kandidatuur voor het presidentschap in de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media waaronder CNN en The New York Times, en Warren heeft nu ook zelf gecommuniceerd. Warren deed het in de voorbije voorverkiezingen erg slecht. "De grote vraag is nu of ze zich vierkant achter Bernie Sanders zal scharen of toch voor Joe Biden kiest", analyseert Amerikacorrespondent Björn Soenens.