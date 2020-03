De eerste vrouwelijke burgemeester van Parijs droomt van een voetgangerspar(ad)ijs. Maar wil de kiezer dat wel?  

Tweede bron van ergernis en kritiek: wonen is (veel) te duur voor de doorsnee Parisien. Vastgoed kostte vorig jaar gemiddeld ruim tienduizend euro per vierkante meter, jongeren denken er zelfs niet aan een appartement te kopen.

De huurprijzen zijn navenant. Een paar lukraak gekozen voorbeelden? Tweeduizend euro in de maand voor vijftig vierkante meter, 1300 voor een studiootje of drieduizend euro voor een doorsnee appartement. Dat gaat, voor alle duidelijkheid, niet over het luxe-segment. Daar zit je met huurprijzen van zesduizend euro en meer.

Hidalgo krijgt ook kritiek voor de organisatie van de deelfietsen en deelauto's. Er zijn/waren minder elektrische fietsen beschikbaar dan aangekondigd, ook de kwaliteit is niet top. De elektrische deelauto's van Autolib' zijn twee jaar geleden zelfs helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Het enige wat daar van overblijft is een hoopje... schulden. De Parijzenaars stapten wél massaal over op deelsteps, maar die werden dan weer 'een gevaar op het trottoir'. Het aantal ongevallen stijgt, ééntje is zelfs betrapt tegen... 64 km per uur.

De automobilisten wijzen dan weer op extra files: het verkeer dat vroeger langs de Seine-oevers reed gebruikt nu de boulevards. Een laatste bekommernis van veel Parijzenaars: de (on)veiligheid op straat.