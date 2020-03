Peter De Roover (N-VA): "Noodregering zou vreemd zijn, maar als er een komt, moet de N-VA daar bij zijn"

Komt er bijna 300 dagen na de verkiezingen een noodregering of niet? De twee koninklijke opdrachthouders zouden in die richting aan het werken zijn, gaat het gerucht in de Wetstraat. Om de gevolgen van het nieuwe coronavirus op te vangen en de ontsporende begroting aan te pakken.

De vraag is welke partijen in zo'n regering zouden zitten, want ook voor een noodregering is een meerderheid in het parlement nodig. De N-VA - de grootste partij in het land - vindt zo'n noodregering niet de beste oplossing. "Het is een vreemd concept", stelt Kamerfractieleider Peter De Roover in een interview met VRT NWS. Hij ziet meer heil in samenwerking in het parlement, in afwachting van een echte regering, zowel wat coronamaatregelen als de begroting betreft. "Wij blijven daar de hand uitsteken."