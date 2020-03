Rusland en Turkije raken het dan toch eens over een bestand in Syrië

Poetin had ook alle belang bij een akkoord. Zo wil hij de steun aan de oude bondgenoot Assad in Syrië niet opgeven, maar anderzijds wil Moskou graag Turkije losweken uit de westerse alliantie NAVO. Hij profiteert van de slechte relatie tussen Erdogan en de Europese Unie en de Verenigde Staten. Turkije is een belangrijk lid van de NAVO door zijn strategische ligging tussen Europa en Azië en de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Daarnaast beschikt Turkije na de VS over het grootste leger van de NAVO dat dan nog ook modern uitgerust is. Daarnaast zijn de voorbije jaren ook erg belangrijke economische banden gesmeed tussen Rusland en Turkije en geen van beiden wil die opgeven.

Alleen is de vraag of het akkoord van vandaag op termijn ook houdbaar is in het erg woelige Syrië. Vanuit Moskou herinnert Greet Grootkoerkamp eraan dat het vorige bestand dat in 2018 in Sotsji gesloten was, ook aan flarden is geschoten.