Politie houdt extra controles tegen zwaar vrachtverkeer in het Waasland

In 2018 werd een bevolkingsbevraging uitgevoerd door de federale politie. Daaruit bleek dat verkeer de grootste bezorgdheid is in de regio. Vooral over het zware vrachtverkeer zijn de inwoners bekommerd. “Als de bevolking verkeer zo belangrijk vindt, is het logisch dat wij daar veel aandacht aan besteden. Het is een kwestie van prioriteiten stellen", zegt korpschef Mares.