Steeds meer verkeersboetes betaald via QR-code (en dat levert op) 

"Stel je voor: een man schrijft 's ochtends zijn verkeersboete over, maar laat de brief op de keukentafel liggen. Zijn partner ziet die brief 's avonds liggen, en betaalt hem opnieuw. Dat is nu het nadeel van gewone overschrijvingen."

Edward Landtsheere van de overheidsdienst Justitie is een grote fan van de QR-codes die sinds maart 2018 op verkeersboetes staan. De code heeft dan ook wat voordelen die een overschrijving niet heeft. "Je kan geen fouten meer maken bij de betaling, want alle gegevens staan al ingevuld. Ook een dubbele betaling is niet meer mogelijk. Daar zorgt de QR-code zelf voor", zegt Landtsheere.

Toen de QR-code in maart 2018 werd gelanceerd, kon die enkel worden gebruikt door klanten van KBC en Belfius. "Daar kregen we veel klachten over", zegt Landtsheere. "In december 2019 hebben we een nieuwe code toegevoegd, die door meer mensen kan worden gebruikt."

En dat levert op: in december werd nog 6 procent van de boetes betaald via de QR-code (22.224 boetes), vorige maand was dat al ruim 12 procent (38.282 boetes). Toch worden 4 op de 5 boetes nog steeds via overschrijving betaald.