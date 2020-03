Sloop gestart van gebouw in Beringen waar twee brandweermannen omkwamen

In Beringen zijn de sloopwerken gestart van het gebouw waar in augustus vorig jaar twee brandweermannen zijn omgekomen. Vroeger was er in het gebouw een supermarkt maar intussen stond het al jaren leeg en zaten er krakers in. En er werd ook verschillende keren brand gesticht. Een laatste keer dus in augustus 2019 met de gekende dramatische afloop. De daders zijn nog altijd niet gevonden.