Staatsbezoek naar Italië uitgesteld door corona: ook delegaties UHasselt en PXL blijven daardoor thuis

De koning wilde Italië bezoeken van 23 tot 25 maart en er zouden heel wat bedrijfsleiders , wetenschappers en academici mee gaan. Maar dat bezoek wordt dus uitgesteld, en dat heeft alles te maken met de corona epidemie en de noodmaatregelen in Italië.

De hogeschool PXL wilde in Italië onder meer afspraken maken met Limburgse bedrijven die daar actief zijn. De UHasselt wilde de banden aanhalen met universiteiten. "Een staatsbezoek is een gelegenheid om afspraken te maken met rectoren van de Italiaanse universiteiten over gezamenlijke projecten", zegt rector Luc De Schepper. "En dat valt jammer genoeg in het water nu."