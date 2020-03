Tiense reuzen in verwachting van een reuzenbaby: "In september komt er een zoontje bij"

Bart Dekker van de dienst toerisme in Tienen is ook heel blij met de komst van de nieuwe baby: "De timing kon niet beter, want in september is er de Kweikersparade. Dat is een grote optocht doorheen de stad. Daar zal de nieuwe reus worden voorgesteld." Dat de eerste zoon van Nieke en Tiske ooit gevonden zal worden, is heel onwaarschijnlijk. "Hij werd geboren in de jaren 80 maar verdween vlak na zijn geboorte. We hebben toen een grote zoektocht gedaan, maar hij is nooit gevonden."