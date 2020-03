Tomorrowland Winter in Alpe d'Huez wordt geschrapt uit voorzorg voor nieuwe coronabesmettingen 

Zij noemt de situatie "verschrikkelijk". "In de eerste plaats voor de festivalgangers die van ver komen en die bij wijze van spreken al klaar stonden met hun valiezen. Maar het is ook vreselijk voor onze opbouwers die gisteren nog bezig waren. Ons hoofdpodium was bijna af. De podia Chateau en l'Orangerie waren gebouwd. We waren klaar om volgende week een feest te geven. We hebben er een jaar aan gewerkt. Dit is effectief een teleurstelling."



Wat nu voor wie een ticket heeft? Wilmsen: "We gaan iedereen per mail en met een Tomorrowlandaccount persoonlijk aanspreken. We bekijken de verschillende opties, ook voor wie met vrienden nog wil skiën en logement/transport heeft geboekt. Het is voor ons ook vers nieuws. We moeten nog veel in kaart brengen. Maar de festivalgangers zijn nu onze prioriteit, daarna kijken we naar de artiesten en leveranciers."



Beluister hier het volledige gesprek met Debby Wilmsen op Studio Brussel: