Universiteit Antwerpen: "Wij hebben 15 studenten in Italië en bekijken of ze kunnen blijven"

"De beslissing van de Italiaanse overheid om universiteiten te sluiten is verre van ideaal voor onze uitwisselingsstudenten", zegt Peter De Meyer, de woordvoerder van de Universiteit Antwerpen in "Start Je Dag". De UA heeft 15 studenten op uitwisseling in de laars van Europa. "Sommigen studeren in Firenze en Rome en een aantal anderen zit in het noorden van het land. We weten pas sinds gisteren dat de lessen opgeschort zijn. We gaan snel evalueren of zij in Italië kunnen blijven of beter terugkeren", aldus De Meyer.