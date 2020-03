Volkswagen-groep geeft CNG-technologie op: wat betekent dit precies?

Volkswagen had eerder al aangegeven dat het zou stoppen met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen vanaf 2026.

Die beslissing is logisch, nu Europa autobouwers nog strengere normen oplegt. Vanaf 2021 zal de CO₂-uitstoot van het aantal verkochte wagens per vloot worden uitgerekend (over alle modellen van een groep heen) en dat cijfer mag dan niet boven de 95 gram CO₂ per kilometer uitkomen, anders dreigen er boetes,

De beslissing om CNG af te stappen, is in die optiek zeker geen verrassing, zegt Verhelst. Of die norm zal worden gehaald, is een andere zaak, zeker omdat de zwaardere SUV's - met meer uitstoot dan de kleinere modellen - momenteel goed in de markt liggen. Maar de Europese norm heeft wel degelijk een invloed op de beleidskeuzes. Of het stopzetten van het CNG-verhaal nu het grote verschil zal maken voor auto's op batterijen, is niet zeker, omdat autobouwers sowieso al zwaar inzetten op batterijen.