Volvo verankert zich in Gent met grote batterijfabriek

Jambon is tevreden met de miljoeneninvestering die de autobouwer in Gent doet. "Vlaanderen kan echt nog concurreren als het gaat over innovatie en nieuwe technologie", klinkt het. "Dat wordt hier vandaag aangetoond." De minister-president vindt het belangrijk om in te zetten op technologie om klimaatuitdagingen aan te gaan. "Niet door mensen de stuipen op het lijf te jagen."

De elektrische XC40 is een primeur voor de Volvo-groep, die haar vertrouwen stelt in de Belgische productievestiging. "Dit is een mijlpaal voor Volvo Car Gent", zegt woordvoerster Barbara Blomme. "We zijn de eerste binnen de Volvo Groep om zo een batterijhal neer te poten. Een heuglijke dag voor de directie en het personeel."

Ook burgemeester De Clercq is blij met het vertrouwen dat de directie stelt in de Gentse fabriek. "Met deze innovatieve en duurzame investering bouwt Volvo Car Gent mee aan de ambitie van Gent als technologiehoofdstad in Europa", klinkt het.

Het bezoek aan de batterijfabriek is uitzonderlijk omdat in de productiehal onder hoogspanning wordt gewerkt, wat gevaarlijk kan zijn. Het personeel is opgeleid om die nieuwe productietechniek veilig uit te voeren. De Vlaamse overheid heeft daar 2 miljoen euro steun voor uitgetrokken.