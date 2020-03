Kent u naast uw voorvaders ook uw voormoeders? Nieuw project wil zoektocht naar de vrouwelijke stamboomlijn stimuleren

"Als mensen het over hun stamboom hebben, dan is dat vaak langs de vaderlijke lijn. Niet onlogisch, want die hangt samen met je familienaam, iets waar mensen vaak trots op zijn", legt Maarten Larmuseau, professor aan de KULeuven uit. Hij coördineert het MamaMito-project van KUL, VUB en vzw Histories. "Ook in ons taalgebruik is dat onderscheid duidelijk: de termen voorouders en voorvaders kennen we, het woord voormoeder is een pak minder bekend."

Een stamboom opstellen langs vaderskant is door de connectie met de familienaam, die van generatie op generatie wordt doorgegeven, iets evidenter. "Vandaar is de betrokkenheid met die familiale band vaak ook groter. Wanneer je iemand ontmoet met dezelfde familienaam, vraag je bijna automatisch waar die persoon vandaan komt. Omdat het maar eens verre familie zou kunnen zijn. Via moederskant gebeurt dat minder spontaan. Die familienaam verandert daar elke generatie, terwijl de betrokkenheid op zich even groot is."

Dit MamaMito-project focust zich op de moederlijke stamboomlijn. "De ouder van wie je 100 procent zeker weet dat je eraan verwant bent natuurlijk. De vader is altijd de onzekere factor. Om meer die vrouwelijke of matriarchale lijn in stambomen te kunnen onderzoeken, hebben we de hulp van Vlamingen nodig. Wij gaan vervolgens onderzoeken of er tussen de deelnemers verwanten zitten langs moederszijde."