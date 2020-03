Vrouwelijke ondernemer van het jaar komt uit Oostnieuwkerke bij Staden

Gediflora is een wereldspeler in de bolchrysanten. Bedrijfsleidster Elien Pieters kreeg gisteren de hoofdprijs, de titel van vrouwelijke ondernemer van het jaar, uit de handen van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Ze is er heel blij mee. "Ik denk dat ik gewonnen heb omdat ik met heel veel enthousiasme werk. Daarnaast geef ik nooit op als het eens wat minder gaat. Ik praat ook altijd vol lof over mijn medewerkers. Ze staan bij mij allemaal op gelijke voet en krijgen van mij heel veel verantwoordelijkheid."