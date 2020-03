Waarom zijn er zoveel meer coronabesmettingen in Italië dan in andere Europese landen?

Silvio Brusaferro, het hoofd van het Instituut voor Volksgezondheid in Italië, vermoedt dat de meeste mensen die nu ziek zijn, de besmetting opliepen voordat de regering zich organiseerde om de verspreiding aan te pakken. Hij hoopt dat het aantal besmettingen binnenkort fel zal afnemen.

De incubatieperiode, de periode waarin nog geen symptomen merkbaar zijn, maar waar je wel al besmet bent en anderen kan besmetten, is veertien dagen. "Het virus was waarschijnlijk al twee weken in Italië voordat het werd opgemerkt, en de meeste mensen hebben in die periode het virus opgelopen", zegt Brusaferro. Maar die incubatieperiode betekent ook dat het nog even zal duren voor het volledige effect van de maatregelen die de regering neemt, zichtbaar zal zijn.