Waarom het coronavirus op geen slechter moment kon komen voor de Italiaanse economie

Sinds het virus vorige maand toesloeg, zijn er in Italië nu al 366 mensen gestorven. Het aantal besmettingen loopt in de duizenden. Op China na zijn er nergens ter wereld zo veel mensen gestorven door het coronavirus. Los van het menselijk leed, heeft de ziekte Covid-19 een sterke impact op de Italiaanse economie en die deed het toch al niet zo geweldig. Het in quarantaine plaatsen van Lombardije en andere provincies in het noorden -de economische motor van het land- zal malaise enkel nog groter maken.

Het skiseizoen is dan wel grotendeels ontsnapt aan Covid-19, het cultureel toerisme in Italië deelt uiteraard als eerste in de klappen. Of heeft u nu misschien zin in een citytrip naar Milaan of Firenze? Lege terrassen, verlaten pleinen, schaarse toeristen met mondmaskers en gesloten musea nodigen niet meteen uit. Dat kan bovendien structureler worden als het virus langer blijft woeden en toeristen hun geplande vakantie dit jaar (of zelfs later) elders gaan boeken.

Virus treft vooral "economische steunpilaar"

Bovendien heeft het virus vooral toegeslagen in het industriële en financiële hart van Italië , het meest van al nog in Lombardije (met de financiële hoofdstad Milaan), maar ook in Veneto, Piëmont, Emilia Romagna (met Bologna) en Toscane (met Firenze). Lombardije alleen al is goed voor meer dan 20 procent van het bruto binnenlands product van Italië en het is tegelijk de regio met de meeste besmettingen.

Met een economische groei van 0,2 procent vorig jaar, een overheidsschuld van 135 procent van het bruto binnenlands product (enkel Griekenland doet in de EU slechter) en een jeugdwerkloosheid van bijna 29 procent (enkel slechter in Spanje en Griekenland) was Italië ook voor het coronavirus het grootste probleem in de eurozone .

Het "zieke broertje" in de eurozone

De Italiaanse economie kent al decennialang structurele problemen en de politiek heeft daar nooit antwoorden op gevonden. De productiviteit is erg laag en de economie is nu even groot als 15 jaar geleden. Die is zelfs kleiner dan in 2007, wat wil zeggen dat Italië de financiële crisis van toen nooit echt te boven is gekomen. Bedrijven werven door de strakke arbeidswetgeving ook nauwelijks mensen aan, wat de hoge jeugdwerkloosheid verklaart. ( Lees verder onder de foto ).