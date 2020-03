Wat is verkrachting? Wat is het verschil met aanranding? En hoeveel verkrachters worden veroordeeld?

Amnesty heeft bij de enquête gevraagd of mensen tegen hun wil seksuele betrekking opgedrongen hebben gekregen. “En de meeste mensen interpreteren dat als ‘penis in vagina’, maar onze strafrechtelijke definitie is ruimer”, merkt Stevens op.

In de strafwet is er namelijk sprake van “penetratie”, en dat wordt omschreven als “een lichaamsopening (vagina, mond, aars) binnendringen met een lichaamsdeel of een voorwerp”. Hierdoor kan dus ook orale seks, anale seks of bijvoorbeeld iemand penetreren met een dildo door de rechtbank als verkrachting worden beschouwd.

Bekijk hoe professor Liesbet Stevens in “De afspraak” uitlegt wat verkrachting precies is en lees eronder verder: