We nemen dubbel zo vaak de fiets naar het werk en iets meer mensen hebben een bedrijfswagen

In 2019 hebben Belgen dubbel zo vaak de fiets genomen naar het werk als het jaar voordien. Ongeveer een derde van de werknemers koos regelmatig voor de fiets, tegenover zo'n 16 procent in 2018. De fiets is al sinds 2011 aan een opmars bezig in het woon-werkverkeer, en wordt vaker afgewisseld met de auto dan het openbaar vervoer.