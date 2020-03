Wit geverfd graffitistraatje in Gent na één dag al niet meer zo wit

Kunstenaar "Duper" mocht samen met andere graffitikunstenaars de ambacht van het graffitispuiten botvieren op de blanke muren. Ze werden daarvoor uitgenodigd door Wallin' vzw. "We zijn dezelfde avond nog direct gestart met een graffiti jam. Met een tiental artiesten zijn we aan het werk gegaan." Ze hadden een goeie reden om er vroeg aan te beginnen: "We wilden niet wachten om te voorkomen dat er gekrabbel op zou komen. De laatste jaren zijn er veel toeristen die hier hun naam willen komen opzetten. Op zich kan dat wel, maar niet als de kwaliteit van het originele werk daardoor in het gedrang komt. Door het gekrabbel is de cultuur van dit straatje in het gedrang gekomen. We willen dat door deze bijeenkomst proberen vermijden."