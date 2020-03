Het is helemaal nog niet duidelijk of de medewerker van het woonzorgcentrum ook besmet is met het coronavirus. Toch neemt het rusthuis nu al een dergelijke maatregel. "Voor sommigen is dit misschien een verregaande maatregel, maar het is een veiligheidsmaatregel", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Het is niet zo dat de mensen in quarantaine worden gezet, maar men gaat ze wel maximaal afschermen zodanig dat er ook geen enkel gevaar in de nabije toekomst zou kunnen zijn. Het is de zwakste groep, het gaat om kwetsbare mensen."