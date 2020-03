Na bezoekverbod uit angst voor corona: "Meeste ouderen kunnen tegen een stoot, maar verbod mag niet te lang duren"

In woonzorgcentrum Eyckenborch in Gooik zijn de komende dagen geen bezoekers welkom. Het woonzorgcentrum sluit tot maandag de deuren voor bezoekers omdat een medewerker onrechtstreeks in contact kwam met het nieuwe coronavirus.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vindt de maatregel te extreem. Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk VLOZO bevestigt dat de woonzorgcentra in het algemeen alle mogelijke voorzorgen nemen om de bewoners en het personeel te beschermen tegen het coronavirus. Verschillende woonzorgcentra hebben extra maatregelen genomen, zoals de registratie van de bezoekers. Een bezoekersverbod zoals in Gooik is er vooralsnog niet in andere woonzorgcentra.