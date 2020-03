Krijgen we ooit een vrouwelijke Amerikaanse president? "Ik vrees dat ik dat niet meer ga meemaken"

Krijgen we ooit een vrouw aan het roer in de Verenigde Staten? Na teleurstellende resultaten in de voorverkiezingen heeft Elizabeth Warren de handdoek in de ring gegooid. Dus ook vanaf 2021 zal er dus geen vrouw als president in het Amerikaanse Witte Huis zitten. “Ik vrees dat ik een vrouw als Amerikaans president niet meer ga meemaken”, zegt historica Sophie De Schaepdrijver in "De wereld vandaag" op Radio 1.