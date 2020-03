In Mariakerke bij Oostende betaal je 17 keer te veel voor een parkeerticket

Twee uur parkeren zou normaal 20 eurocent mogen kosten, maar om een onduidelijke reden rekenen minstens 2 parkeermeters het duurste tarief aan. Twee uur parkeren kost er 3,5 euro. Dat is 17 keer meer dan het officiële tarief. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) vindt het compleet onaanvaardbaar. "Die parkeerbeheerder is een internationaal, beursgenoteerd bedrijf. Wij verwachten van zo'n bedrijf dat alles foutloos verloopt, maar dat is nu niet het geval. De Oostendenaar betaalt te veel en dat kan echt niet. We onderzoeken de zaak en proberen alles recht te zetten."