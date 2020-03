Greta Thunberg op mars in Brussel: "Klimaatcrisis wordt niet als crisis behandeld"

De betogers vragen een ambitieuzere Europese Green Deal. "De doelstelling die tegen 2030 is gesteld is een CO₂-emissiereductie van 40 procent. Ze zijn aan het praten over 50 of 55 procent, maar dat zou 65 procent moeten zijn", zei een van de deelnemers. "Bovendien zijn er geen tussenstappen voorzien, we weten niet wat er tussen nu en 2030 zal gebeuren."



Ook vinden de jongeren dat een ambitieuze Green Deal zou mikken op 2040 voor klimaatneutraliteit, "aangezien 2050 het allerlaatste moment is waarop we mogelijk klimaatneutraal kunnen worden zonder een opwarming van het klimaat met meer dan 1,5 graden". "Met de manier waarop we nu bezig zijn stevenen we af op een opwarming van 3 graden en de Green Deal is zelfs niet ambitieus genoeg om de opwarming onder de 2 graden te houden, wat in de lijn ligt van het klimaatakkoord van Parijs", klinkt het.