Affligems koppel weer thuis na quarantaine in hotel Tenerife

Lange tijd mocht het koppel pas op 10 maart naar huis, maar dat werd uiteindelijk vervroegd naar woensdag. Dat vertrek ging niet zonder slag of stoot: "We ondergingen twee politiecontroles en er stonden vier dokters klaar om onze koorts op te meten. Daarna moesten we een heleboel documenten tekenen in het Engels en Frans. Die documenten begrepen we niet echt, maar we mochten naar huis: dat was het belangrijkste." vertelt Begga.

Het koppel heeft intussen al een nieuwe reis geboekt. Bestemming? Tenerife! "We vertrekken in oktober inderdaad weer naar Tenerife. Al hebben we voor alle zekerheid een ander hotel gekozen. (lacht)"