Antwerpse ziekenhuizen bergen uit voorzorg mondmaskers en handgels op

In sommige ziekenhuizen - zoals het AZ Monica in Deurne - worden mondmaskers gestolen door bezoekers. Op andere plaatsen worden de bussen met handgel uit de gangen meegenomen. Enkele ziekenhuizen nemen daarom nu maatregelen. Ze bergen de gels en maskers nu op, omdat ze willen voorkomen dat ze binnenkort misschien zonder voorraad zitten. Dat is het geval in onder meer de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen, het AZ Sint-Maarten in Mechelen en het AZ Turnhout.

"We krijgen van een aantal leveranciers te horen dat ze ofwel niet meer kunnen leveren ofwel dat de voorraden drastisch geslonken zijn", zegt directeur patiëntenzorg Daisy Martens van het AZ Turnhout. "We houden dan ook rekening dat het verbruik van de gels en mondmaskers nog flink gaat stijgen eenmaal het virus zich verder verspreid heeft. Daarom willen we zorgvuldig omgaan met de beschikbare voorraad."



De richtlijnen voor handhygiëne worden wel opgevolgd. Als het nodig is dat de handen moeten worden ontsmet, zal de verpleging dat ook voorzien.