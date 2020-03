Aparte pen voor elke renner om het startblad te tekenen in Nokere Koerse

"Mijn telefoon staat roodgloeiend. Wij krijgen van her en der vragen, over alles en nog wat. Tot op vandaag kunnen we zeggen dat er geen enkel probleem is en dat Danilith-Nokere Koerse zeker plaats heeft op woensdag 18 maart", stelt woordvoerder Robrecht Bothuyne. "Team Ineos trok zich inmiddels terug maar wij vonden in het Franse Cofidis en het Nederlandse Jumbo-Visma twee vervangers." Het is ook koffiedik kijken wie er effectief gaat starten bij ons. Dagelijks zijn er verschuivingen qua renners binnen de respectievelijke teams. We kijken met belangstelling uit hoe alles verder zal evolueren."